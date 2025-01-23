طيران العدو الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى عدة جنوب لبنان

بيروت-سانا

واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، وشن طيرانه الحربي سلسلة غارات على بلدات وقرى عدة جنوب لبنان مخلفاً أضراراً مادية كبيرة في المنازل والمباني السكنية والبنية التحتية.

وطالت غارات العدو الإسرائيلي بلدات وقرى سجد وأنصار والدوير والشعيتية والزرارية والمروانية وكفر رمان وحداثا وياطر، بالتوازي مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي والمسّير فوق المنصوري ومجدل زون والقرى بمحاذاة نهر الليطاني.

كما قصفت مدفعية العدو مارون الراس ويارون وعيتا الشعب وراميا والضهيرة والبستان وأطراف مدينة بنت جبيل مع إطلاق نيران الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدتي مروحين وطربيخا.

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