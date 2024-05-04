بمناسبة يوم المرور العالمي.. تكريم ضباط وعناصر شرطة المرور بالسويداء

السويداء-سانا

كرمت قيادة شرطة محافظة السويداء ونقابة عمال النقل البري اليوم عدداً من ضباط وعناصر شرطة المرور، وذلك بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي.

وأشار قائد شرطة المحافظة العميد تميم دنده خلال التكريم الذي استضافه مقر فرع المرور إلى جهود رجال المرور وحرصهم على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق وتوعيتهم بالقواعد والأنظمة للحد من الحوادث.

ولفت رئيس مجلس محافظة السويداء رسمي العيسمي خلال كلمته إلى العمل الإنساني الذي يتحلى به رجال المرور تماشياً مع قيامهم بمسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم.

وبين رئيس فرع المرور بالسويداء العميد جمال سعيد في تصريح لمراسل سانا أن عدد حوادث السير المسجلة في محافظة السويداء منذ بداية العام الحالي ولنهاية الشهر الماضي بلغ 41 حادثاً، وتم تسجيل 1550 مخالفة سير.

ونوه رئيس نقابة عمال النقل البري سليم العربيد بأهمية التكريم تقديراً لجهود رجال المرور، وقيامهم بدورهم في تنظيم المرور وضبط حركة السير.

وأعرب المكرمون عن شكرهم لتقدير جهودهم، مؤكدين حرصهم على تنفيذ مهامهم في جميع الظروف وأهمية تعاون المواطنين والسائقين معهم، بما يضمن تطبيق الأنظمة المرورية وقانون السير حفاظاً على السلامة العامة.

وسبق التكريم الذي حضره نائب محافظ السويداء المهندس وائل جربوع ورئيس اتحاد عمال المحافظة هاني أيوب جولة على نقطتين للمرور بمدينة السويداء شارك فيها أطفال من فرع الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق بمساعدة عناصر المرور، وتقديم بروشورات للسائقين للتوعية المرورية وتنظيم حركة السير، وذلك بهدف تكريس الثقافة المرورية لدى الأطفال.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency