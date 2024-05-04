باكستان تسجّل الشهر الماضي أكبر كمية لهطول الأمطار منذ العام 1961

إسلام اباد-سانا

أفادت دائرة الأرصاد الجوية في باكستان أن البلاد شهدت هذا العام تساقط أكبر كمية من الأمطار خلال الشهر الماضي منذ 1961 اذ بلغت أكثر من ضعف معدلاتها المعتادة في هذه الفترة.

ونقلت فرانس برس عن الدائرة قولها في تقرير إن كمية الامطار المسجلة بلغت 59.3 مم بفارق ملحوظ عن المعدل لهذا الشهر من السنة والبالغ 22.5 مم وهو ما أدى لوقوع فيضانات وانزلاقات في التربة لقي 144 شخصاً على الأقل مصرعهم جراءها.

وفي حين تشهد أنحاء عدة من آسيا موجة حرّ غير مسبوقة سجلت باكستان تراجعاً في معدل الحرارة الشهرية إذ بلغ 23.67 مئوية مقابل 24.54 مئوية وفق المعدل.

بدوره قال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية زهير أحمد بابار إن التغير المناخي هو السبب في هذه التبدلات.

وعانت باكستان في 2022 من فيضانات مدمّرة طالت نحو ثلث مساحة البلاد وتسببت بمصرع 1700 شخص وأثّرت على زهاء 33 مليون نسمة من السكان.

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