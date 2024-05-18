كوريا الديمقراطية تختبر إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي جديد

بيونغ يانغ-سانا

اختبرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي مستقل جديد في مياهها الشرقية تحت إشراف الرئيس كيم جونغ أون.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم أنه تم التحقق من دقة وموثوقية نظام الملاحة المستقل من خلال اختبار الإطلاق، لافنة إلى أن الرئيس كيم أشرف على اختبار الإطلاق، وأعرب عن رضاه حيال القيمة الاستراتيجية العسكرية نتيجة للتطوير المستقل والتطبيق الناجح لنظام الملاحة المستقل وسعادته بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المؤسسة.

ونقلت الوكالة عن الرئيس كيم قوله خلال زيارته لمجمع صناعي دفاعي مسؤول عن إنتاج الأسلحة والمعدات الرئيسة: إن المخاطر الأمنية التي تفرضها قوات “العدو بتحركاتها العسكرية المتهورة جعلت كوريا الديمقراطية أكثر وعياً بضرورة تعزيز رادعها للحرب النووية”، مشدداً على الحاجة لمواصلة تسريع الجهود لبناء القوة النووية للبلاد “دون توقف أو تردد”.