إصابة لبناني جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجته النارية في الناقورة

بيروت-سانا

أصيب سائق دراجة نارية لبناني إثر اعتداء شنه العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجته أثناء مرورها بأحد الطرق في بلدة الناقورة الجنوبية اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة الناقورة أصيب على إثرها السائق بجروح وتم نقله للمشفى لتلقي العلاج.

وواصلت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها على البلدات الجنوبية وأهلها، حيث قام طيرانها الحربي الليلة الماضية بشن ثلاث غارات على مناطق بلدة الخيام، مستهدفاً وادي العصافير وباب ثنية وأطراف الخيام الجنوبية.

وكان مواطن لبناني استشهد، وأصيب اثنان بجروح أمس إثر غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على سيارة بالقرب من مفرق مجدل عنجر بعد ساعات على استشهاد شخصين جراء عدوان اسرائيلي آخر استهدف بلدة النجارية جنوب لبنان.

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