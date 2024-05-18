توقف مخبز الثعلة بالسويداء لمدة إسبوع لأعمال الصيانة

السويداء-سانا

أعلن فرع المؤسسة السورية للمخابز بالسويداء عن توقف العمل بمخبز بلدة الثعلة العامل بنظام الإشراف لمدة إسبوع جراء أعمال الصيانة.

وبين مدير فرع المؤسسة نورس سنجد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن أعمال الصيانة فى المخبز تتضمن إعادة إعمار بيت النار للحفاظ على جودة رغيف الخبز المنتج بالمخبز الذي ينتج يومياً نحو 16 الف ربطة ويخدم بلدة الثعلة وعدداً من القرى المجاورة لها.

وأشار سنجد إلى أنه سيتم تأمين معتمدي بيع الخبز الذين يحصلون عادة على مخصصاتهم من مخبز الثعلة بالخبز عبر مخابز السويداء الأول والمزرعة وآذار والقريا وقنوات موضحاً أن مستلزمات الإنتاج من الدقيق والمازوت وغيرها متوافرة وتمت زيادة عدد ساعات العمل في هذه المخابز المذكورة لتأمين احتياجات المواطنين.

عمر الطويل

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