في الحديقة المرورية بدمشق…وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي للمرور

دمشق-سانا

بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي أقامت وزارة الداخلية اليوم بالتعاون مع وزارة التربية ومحافظة دمشق فعالية احتفالية في الحديقة المرورية بمنطقة باب مصلى بدمشق تعبيراً عن الاهتمام بمرفق المرور.

وتضمنت الفعالية التي حملت شعار بوعينا..نصل آمنين عرض مجسمات تعريفية بقوانين المرور نفذها طلاب المدارس في ورشات تدريبية أقامتها وزارتا التربية والداخلية خلال العام الدراسي وفقرات ترفيهية توعوية قدمتها فرقة صدفة للأطفال وأخرى لطلاب مدرسة محمد الضامن.

وتم خلال الفعالية تكريم عدد من ضباط وصف ضباط إدارة المرور المتميزين ومن ضباط إدارة المرور المتقاعدين ومن ذوي شهداء رجال مرور ومديري إدارة مرور سابقين وفنانين تشكيليين ومدرسين بوزارة التربية الذين ساهموا بإنشاء اللوحات التوعوية والمجسمات في الحديقة المرورية إضافة إلى تكريم عدد من الأشخاص الذين كانت لهم مساهمات إنسانية في خدمة المجتمع.

وفي كلمة له أكد معاون وزير الداخلية اللواء نبيل الغجري أن اليوم العالمي للمرور مناسبة لتعزيز الثقافة المرورية والتوعية والإرشاد بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين الناظمة لاستخدام المرفق المروري للحد من الحوادث والخسائر البشرية فضلاً عن تكريم القائمين على هذا المرفق مشيراً إلى أن الوزارة أعادت تفعيل اللجنة الإعلامية المرورية التي تعمل على الاهتمام بحملات التوعية المرورية والعمل على إعادة تأهيل وتدريب شرطة المرور بمختلف المحافظات ودعم عملهم لتنفيذ المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

بدوره لفت معاون وزير التربية الدكتور المهندس محمود بني المرجة إلى أهمية الدور التكاملي بين وزارتي التربية والداخلية في تثقيف وتوعية الطلاب على احترام القوانين والالتزام بتعليمات قواعد السير منوهاً بدور ضباط المرور خلال العام الدراسي في تدريب طلاب المدارس في ورشات عمل توعوية وإدخال هذه القوانين في مناهج وزارة التربية التدريبية.

وأوضح مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية العميد خالد الخطيب أن سورية تشارك العالم بالاحتفال بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي ليكون مناسبة للتذكير بقوانين السير والتوعية والإرشاد المروري والتنبيه إلى أخطار سوء استخدام هذا المرفق، وإلى ما تقوم به إدارة المرور في هذا المجال إضافة إلى التنسيق مع وزارة الإعلام لعرض حلقات من أفلام حول للتوعية المرورية وتخصيص لوحات العرض التابعة للمؤسسة العربية للإعلان لعرض مصورات توعية وإرشادات مرورية لمدة أسبوع.

بدوره أشار رئيس مجلس محافظة دمشق المهندس محمد إياد الشمعة إلى أن المحافظة معنية وشريكة في عملية تأمين السلامة المرورية وبالتعاون المستمر مع الجهات المعنية لنشر هذه التوعية في المجتمعات المحلية.

وبيّن رئيس فرع التحقيق بفرع مرور دمشق العقيد محي الدين قاسو أن شعار الاحتفال هذا العام يحمل الكثير من المعاني لدور التوعية في تجاوز المخاطر وضرورة نشر الثقافة المرورية بينما أوضح اللواء المتقاعد فاروق الموصللي أن هذا اليوم وقفة للاطلاع على ما تم إنجازه وما يجب تحقيقه في الأعوام القادمة لإيجاد وعي مروري طوعي.

حضر الاحتفالية قائد شرطة محافظة دمشق اللواء موسى حسن الجاسم وقائد شرطة محافظة ريف دمشق اللواء بلال سليمان محمود وعضو المكتب التنفيذي في اتحاد شبيبة الثورة سولينا حماده ومدير تربية دمشق سليمان يونس ومدير تربية ريف دمشق ماهر فرج وعدد من ضباط ورجال المرور في فرعي دمشق وريف دمشق.

رحاب علي

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