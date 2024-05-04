الرئيس الأسد يشارك في الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي

دمشق-سانا

شارك السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب المنعقد اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع انتخاب أعضاء لجنة مركزية وقيادة مركزية جديدة للحزب، وكلمة للأمين العام للحزب.

وخلال كلمته تحدث الرئيس الأسد الأمين العام للحزب عن.. “مفهوم علاقة الحزب بالسلطة، ومراجعة النظام الداخلي للحزب ودور اللجنة المركزية كعصب رئيسي للحزب، ودور لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي وعملية المحاسبة داخل الحزب، وأهمية تطوير البنية التنظيمية كحاجة حزبية ووطنية وبناء مؤسسة الحزب”.

كما تحدث الرئيس الأسد عن النهج الاشتراكي لحزب البعث بين الايديولوجيا من جهة وبين القواعد الاقتصادية من جهة أخرى.

ويأتي هذا الاجتماع كمرحلة ثالثة استكمالاً للعملية الديمقراطية التي أطلقها الرئيس الأسد الأمين العام للحزب، في اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد بداية العام، وتم التحضير لهذه المرحلة بانتخابات شفافة وعلنية على مستوى الشعب الحزبية أولاً ومن ثم على مستوى الفروع الحزبية ثانياً.

وبين حزب البعث أن الجديد في هذه الخطوة اعتبار القطر العربي السوري حزبياً كدائرة انتخابية واحدة، وأن العملية الانتخابية ستكون ولأول مرة مؤتمتة بشكل كامل باستخدام أحدث التجهيزات والتقنيات.

يتبع..