محافظ دمشق يبحث مع القائم بأعمال سفارة الهند تعزيز التعاون في مجالات التقانة والطاقات المتجددة

دمشق-سانا

بحث محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي اليوم مع القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق فيجاي باندي سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتقانة والموارد البشرية.

وأكد المهندس كريشاتي خلال اللقاء عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية مساهمة الشركات الهندية في مرحلة إعادة الإعمار في سورية، مشيراً إلى جهوزية المحافظة الدائمة لتقديم الدعم والتسهيلات للفعاليات والأنشطة التي تقيمها السفارة بدمشق.

بدوره أعرب السفير باندي عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لسورية في المجال التقني وبناء القدرات والموارد البشرية وإقامة الدورات التدريبية، مؤكداً أهمية زيادة التنسيق والتعاون الثنائي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين في كل المجالات.

فراس صافي

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