سيلوانوف: روسيا تبحث عن آليات تسوية جديدة موثوقة كبديل للدولار

موسكو-سانا

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن موسكو تبحث عن أدوات جديدة موثوق بها للتسويات التجارية، تكون بديلة عن الدولار.

ونقلت وكالة تاس عن سيلوانوف قوله في مقابلة تلفزيونية: “إن الولايات المتحدة تستخدم عملتها كأداة في العقوبات، ما يضر بمكانتها كأداة في التجارة الدولية وكعملة احتياط”، مضيفاً: “نحن لا نتحدى الدولار بل هو الذي تحدى روسيا، لذلك نبحث عن أدوات تسوية بديلة موثوق بها بين المصدرين والمستثمرين”.

وأوضح سيلوانوف أن بلاده شهدت مؤخراً انخفاضاً في مؤشر التضخم، واستقراراً في سعر الصرف مقابل الدولار، لافتاً إلى أن روسيا جزء من الاقتصاد العالمي لذلك لن تنغلق على نفسها.

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