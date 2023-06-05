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لجنة الصداقة في مجلس الشعب تناقش مع القائم بأعمال كوريا الديمقراطية سبل تطوير العلاقات البرلمانية المشتركة

2023-06-05

دمشق-سانا

ناقشت لجنة الصداقة السورية الكورية الديمقراطية في مجلس الشعب خلال لقائها اليوم مع القائم بأعمال سفارة كوريا الديمقراطية الشعبية بدمشق كيم هي ريونغ سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط بين سورية وكوريا الديمقراطية الشعبية، وضرورة الارتقاء بها بالشكل الذي يخدم المصلحة العليا للشعبين الصديقين، داعين إلى تعزيز تبادل الزيارات والخبرات، ولا سيما في المجالات البرلمانية والاقتصادية والتعليمية والزراعية، ومنوهين بمواقف كوريا الديمقراطية الشعبية الداعمة لسورية.

من جهته أكد ريونغ تميز ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، ودعم بلاده المطلق والثابت لسيادة سورية وأمنها واستقرارها، مشدداً على ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية منها.

وسيم العدوي ولؤي حسامو

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