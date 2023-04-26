الخارجية الفلسطينية تجدد المطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية المطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقه.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إحراق مستوطنين منزلاً بين قريتي قصرة وجالود جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، محذرة من خطورة تصعيد المستوطنين إرهابهم بحماية قوات الاحتلال وارتكابهم أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين العزل الآمنين في منازلهم، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

وأشارت الخارجية إلى أنها ستواصل العمل مع المحاكم الدولية المتخصصة لفضح جرائم الاحتلال، وصولاً إلى وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

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