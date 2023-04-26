زاخاروفا: تصرفات الولايات المتحدة تفتقد المنطق

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصرفات واشنطن وسياساتها تفتقد إلى أي اتساق أو منطق في المنهج والتفكير.

ونقل موقع RT عن زاخاروفا قولها في تصريح تعليقا على امتناع واشنطن عن منح تأشيرات دخول إلى أراضيها لبعض الصحفيين الروس: “يتكون انطباع بأن الولايات المتحدة غالبا ما تبحث عن عذر فقط لإثارة المتاعب للآخرين، ولا نرى أي منهجية في تصرفاتها”، متسائلة: “لماذا كان من الضروري عدم السماح بدخول 10 صحفيين روس، وما هي مصلحة الجانب الأمريكي من ذلك بوجود وسائل الاتصال الحالية، حيث سيحصل هؤلاء الصحفيون على ما يلزمهم من المعلومات”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن “السياسة الخارجية الأمريكية أصبحت مهنة قليلي الاحتراف وعديمي المهنية أو أصحاب المصالح الآنية الانتهازية أو أنهم يفعلون ذلك فقط لإثارة غضب الآخرين دون حساب العواقب”.

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