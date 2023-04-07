لبنان يوعز إلى بعثته في الأمم المتحدة بتقديم شكوى لمجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن عزمها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكرت الوزارة في تغريدة على موقعها في تويتر أنه “بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي على إثر القصف والاعتداء الإسرائيلي المتعمد فجر اليوم على مناطق في جنوب لبنان”.

وأضافت الوزارة: إن العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان، وخرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، كما يهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية بلدتي القليلة والمعلية ووادي زبقين في جنوب لبنان بذريعة إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليعود طيران الاحتلال وينفذ عدواناً جديداً فجر اليوم على مناطق مفتوحة في محيط بلدة القليلة ومخيم الرشيدية في قضاء صور جنوب البلاد قبل أن تغادر طائراته الأجواء اللبنانية.

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