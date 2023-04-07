الصين تفرض عقوبات على الانفصالية المتشددة (بي-خيم هسياو)

بكين-سانا

أعلن متحدث باسم مكتب عمل تايوان باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اليوم فرض تدابير عقابية على الانفصالية المتشددة “بي-خيم هسياو” الساعية إلى ما يسمى بـ “استقلال تايوان”.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث الصيني قوله: إن هسياو طلبت دعماً أجنبياً، وسعت وراء دعم الولايات المتحدة لأجندة الاستقلال بقصد إثارة مواجهات متعمدة عبر مضيق تايوان، ولتقويض السلام والاستقرار هناك.

وأضاف المتحدث: إن البر الرئيسي قرر فرض مزيد من التدابير العقابية على هسياو، وحظرها وأفراد أسرتها بشكل صارم من دخول البر الرئيسي ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين، ومنع رعاتها الماليين والشركات ذات الصلة من التعاون مع منظمات البر الرئيسي والأفراد.

وأكد المتحدث الصيني أن التاريخ أثبت وسيواصل إثبات أن محاولات ما يسمى بـ “استقلال تايوان” ستنتهي إلى طريق مسدود، وأن الاستفزازات الوقحة للانفصاليين المتشددين في تايوان الذين يعتمدون على قوى خارجية ستفشل، مضيفاً: “لا ينبغي لأي فرد أو قوة أن تقلل من عزمنا القوي وإرادتنا وقدرتنا على حماية سيادة الصين وسلامة أراضيها”.

كما أعلن المكتب فرض عقوبات على “مؤسسة آفاق” و”مجلس الليبراليين والديمقراطيين الآسيويين” في تايوان، بسبب دعوتهما إلى ما يسمى بـ “استقلال تايوان”.

وأوضح المكتب في بيان له أن هذه الكيانات بأمر من الحزب الديمقراطي التقدمي، وبحجة الديمقراطية والحرية، تعزز ما يسمى بـ “استقلال تايوان”، وتنتهك مبدأ “الصين واحدة” من خلال أفعالها.

وبناء على ذلك يحظر على مسؤولي المنظمات المعاقبة دخول البر الرئيسي للصين، وكذلك المناطق الإدارية الخاصة في هونغ كونغ وماكاو، كما تُمنع المؤسسات والأفراد الصينيون من التعامل مع هذه المنظمات.

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