غرق سفينة ترفع العلم التنزاني في البحر الأسود وفقدان ثلاثة من طاقمها

بوخارست-سانا

أعلنت الإدارة البحرية الرومانية اليوم أن سفينة ترفع العلم التنزاني غرقت في مياه البحر الأسود على بعد 26 ميلاً بحرياً من سواحل رومانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الإدارة قولها في بيان: إنه “تم تلقي نداء نجدة صباح اليوم، حيث قام الضباط في مركز الطوارئ على الفور بإرسال السفينتين أرتميس وأبولو إلى منطقة الحادث، كما توجهت سفينتان لشرطة الحدود وسفينتان تجاريتان قريبتان إلى المكان”.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة يتألف طاقم السفينة المنكوبة من 11 شخصاً، أنقذت سفينة تجارية كانت الأقرب إلى موقع الكارثة ثمانية منهم، فيما يستمر البحث عن أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين.

وأشارت إلى أن سبب الحادث لا يزال مجهولا حتى الآن، فيما سيتم إجراء تحقيق لتحديد ظروف الغرق وملابساته.

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