نيبينزيا: ننصح واشنطن بتسديد ديون مساهمتها للأمم المتحدة قبل إلقاء المواعظ على الآخرين

نيويورك-سانا

نصح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة، وسداد ديون مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة التي تقدر بأكثر من مليار دولار.

ونقل موقع قناة آر تي عن نيبينزيا قوله في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في قطاع غزة: “نصيحة ودية لكم قبل إلقاء المحاضرات على الآخرين ادفعوا على الأقل مساهمتكم للأمم المتحدة، وتوقفوا عن إثارة أزمة السيولة التي تعوق أيضاً الجهود الإنسانية التي تبذلها منظمتنا”، مضيفاً: إنه إذا أنفقت الولايات المتحدة ولو جزءاً صغيراً مما تنفقه على توريد الأسلحة إلى المناطق الساخنة، على المساعدات الإنسانية لغزة وغيرها من المناطق المحتاجة، فإن عالمنا سيكون مختلفاً.

وأضاف نيبينزيا: بشكل منفصل إن الجانب الروسي يقدم المساعدة الإنسانية وعلى وجه الخصوص لفلسطين.

يشار إلى أن تصريحات الممثل الدائم لروسيا جاءت رداً على تصريحات ممثلي الولايات المتحدة بأن موسكو لا تساعد في إيجاد طريقة للخروج من الأزمات الإنسانية في العالم.

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