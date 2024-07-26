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انهيار سد في مقاطعة تشيليابينسك الروسية

2024-07-26

موسكو-سانا

أعلن المكتب الصحفي لإدارة مدينة كاراباش الروسية اليوم عن انهيار سد مائي عند خزان كياليمسكوي في مقاطعة تشيليابينسك بمنطقة الأورال الفيدرالية الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر في إدارة المدينة قوله إنه بحسب البيانات الأولية فإن هناك نحو مئتي شخص عالقون في منطقة الفيضانات مشيراً إلى مسؤولي وزارة الطوارئ الروسية هرعوا إلى المكان لمتابعة الحادث.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، في وقت سابق، هطول أمطار غزيرة لفترات طويلة، وأحياناً غزيرة جداً مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد، وارتفاعاً حاداً بمنسوب المياه في الأنهار الصغيرة في مقاطعة تشيليابينسك.

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