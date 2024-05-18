اتخاذ الاستعدادات اللازمة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية في الحسكة

الحسكة-سانا

عقدت مديرية التربية في محافظة الحسكة اجتماعاً موسعاً للكوادر التربوية لاتخاذ التحضيرات والاستعدادات اللازمة لإنجاح امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة.

وأكد محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال اجتماع اليوم ضم رؤساء ومشرفي المراكز الامتحانية والمراقبين، أن المحافظة وكوادرها التربوية على أتم الاستعداد لإنجاز العملية الامتحانية بعد توفير جميع مستلزمات إنجاحها، والتأكيد على التشدد في ضبط العملية الامتحانية وعدم التساهل مع من يريد الإخلال بها أو التشويش على الطلبة أثناء الامتحان لضمان حسن سيرها.

من جهتها أشارت مديرة التربية إلهام صورخان إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات وضبط المراكز والقاعات الامتحانية وتأمين الأجواء الهادئة فيها، والحرص على مصلحة الطلاب عبر الالتزام بحس المسؤولية وتقدير جهود القائمين على العملية التربوية والتعليمية والطلاب وذويهم.

ولفتت مديرة التربية إلى أن أعداد الطلاب المسجلين لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي بمختلف فروعه في محافظة الحسكة بلغ 22 ألفاً و 854 طالباً وطالبة، منهم 12 ألفاً و 596 طالباً وطالبة في التعليم الأساسي و 10 آلاف و 258 طالباً وطالبة في التعليم الثانوي، تم توزيعهم على 118 مركزاً امتحانياً في الحسكة و 93 مركزاً امتحانياً في القامشلي.

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