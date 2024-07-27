موسكو-سانا

وصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن في أوروبا مكسيم بوياكيفيتش تصريحات رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير خارجيته دميتري كوليبا حول استعدادهما للمفاوضات مع روسيا بـ “الكاذبة”.

ونقل موقع قناة آر تي عن بوياكيفيتش قوله: “في الحقيقة لقد كذب زيلينسكي عندما قال إنهم في كييف مستعدون للتواصل مع أي ممثل لروسيا، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مذكراً بزعم زيلينسكي أنه يريد تحقيق نهاية المرحلة الساخنة من الصراع بحلول نهاية العام الجاري.

وأكد بوياكيفيتش أن كوليبا كرر الكذبة ذاتها أثناء وجوده في بكين، مشيراً إلى أن كليهما نسيا الحظر التشريعي على أي اتصال مع القيادة الروسية بشأن قضية حل النزاع.

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