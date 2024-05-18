حراج درعا: إنتاج 60 ألف غرسة حراجية خلال الخطة الصيفية

درعا-سانا

بدأت دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا بتنفيذ خطتها الصيفية لإنتاج 60 ألف غرسة حراجية من الاوكالبتوس (الكينا).

وأوضح رئيس الدائرة المهندس جميل العبد الله في تصريح لـ سانا اليوم أن خطة الدائرة للموسم الحالي (شتوي وربيعي وصيفي) تتضمن إنتاج 110 آلاف غرسة حراجية، تم تنفيذ الخطة الشتوية والربيعية كاملة بإنتاج 50 ألف غرسة متنوعة ضمن مشتلها الزراعي في محيط مدينة إزرع.

وأضاف المهندس العبد الله: إن الدائرة توفر سنوياً عشرات الآلاف من الغراس الحراجية يتم توزيع قسم منها مجاناً على بعض الفعاليات وفق تعليمات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والباقي يباع للمواطنين بأسعار رمزية بما يسهم في زيادة المساحة الحراجية، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتنمية المناطق التي تعرضت للحرائق والتحطيب والعبث.

قاسم المقداد

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