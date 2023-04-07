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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

أمام الرئيس الأسد.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية 1-4-2023

2023-04-07

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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