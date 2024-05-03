دراسة.. الغضب يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية

واشنطن-سانا

حذرت دراسة طبية أمريكية من أن نوبات الغضب تؤدي إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الوفاة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأوضحت الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية وتم نشرها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن الخلايا الموجودة في الأوعية الدموية تتوقف عن العمل بشكل صحيح في حالات الغضب من المواقف السيئة، ما يؤدي إلى تقييد تدفق الدم وزيادة الضغط على القلب وبالتالي زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، مشيرة إلى أن القلق والحزن لا يهددان بالأضرار الصحية نفسها التي يسببها الغضب.

وأفاد معد الدراسة البروفيسور دايتشي شيمبو بأن إثارة حالة الغضب أدت إلى خلل في الأوعية الدموية يزيد في خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

بدوره قال البروفيسور غلين ليفين من كلية بايلور للطب: إن نتائج هذه الدراسة تضاف إلى قاعدة الأدلة المتزايدة على أن الصحة العقلية يمكن أن تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency