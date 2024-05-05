قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم فلسطينيين اثنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي الخليل ونابلس، وقامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقلت فلسطينيين اثنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر وصوريف ومخيم العروب شمال مدينة الخليل وأقامت الحواجز ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج منها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس 8 فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة سبسطية في نابلس وقرية الزويدين جنوب الخليل.

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