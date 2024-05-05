شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 212 على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلاً في حي السلام شرق رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

كما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته مناطق متفرقة في حي الجنينة شرق مدينة رفح ومنطقة الزوايدة ومخيمات المغازي والبريج والنصيرات ودير البلح وحي الزيتون وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.

كما قصفت قوات الاحتلال مسجداً في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 34654 شهيداً أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77908 جرحى، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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