5 أيار 1494- المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا

دمشق-سانا
1494- المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا.
1835- افتتاح أول خط سكة حديدية في أوروبا يصل بين ميشلين وبروكسل في بلجيكا.
1893- انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية، ما سبب كساداً اقتصادياً كبيراً.
1916- الولايات المتحدة تغزو جمهورية الدومنيكان.
1941- الإعلان عن استقلال إثيوبيا، وذلك بعودة الإمبراطور هيلا سيلاسي.
1945- القوات البريطانية والكندية تحرران هولندا والدنمارك من احتلال ألمانيا النازية، وذلك بعد استسلام قواتها لهما، وذلك مع قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.
1949- بلجيكا والدنمارك وفرنسا وجمهورية إيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة يوقعون معاهدة لندن، والتي أسست مجلس أوروبا، وقد اختيرت مدينة ستراسبورغ مقراً للمجلس.
1955- ألمانيا الغربية تحصل على سيادتها كاملة، وإعلانها دولة مستقلة تحت اسم جمهورية ألمانيا الاتحادية.
من مواليد اليوم:
1747- ليوبولد الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.
1818- كارل ماركس، فيلسوف ألماني.
1846- هنريك سينكيفيتش، كاتب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1905.
من وفيات هذا اليوم:
1821- نابليون بونابرت، زعيم فرنسي.
2010- رئيس نيجيريا، عمر يارادوا.
أعياد ومناسبات:
عيد الشهداء في ألبانيا.
عيد التحرير في الدنمارك وهولندا وإثيوبيا.
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