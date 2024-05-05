5 أيار 1494- المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا

دمشق-سانا

1494- المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا.

1835- افتتاح أول خط سكة حديدية في أوروبا يصل بين ميشلين وبروكسل في بلجيكا.

1893- انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية، ما سبب كساداً اقتصادياً كبيراً.

1916- الولايات المتحدة تغزو جمهورية الدومنيكان.

1941- الإعلان عن استقلال إثيوبيا، وذلك بعودة الإمبراطور هيلا سيلاسي.

1945- القوات البريطانية والكندية تحرران هولندا والدنمارك من احتلال ألمانيا النازية، وذلك بعد استسلام قواتها لهما، وذلك مع قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.

1949- بلجيكا والدنمارك وفرنسا وجمهورية إيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة يوقعون معاهدة لندن، والتي أسست مجلس أوروبا، وقد اختيرت مدينة ستراسبورغ مقراً للمجلس.

1955- ألمانيا الغربية تحصل على سيادتها كاملة، وإعلانها دولة مستقلة تحت اسم جمهورية ألمانيا الاتحادية.

من مواليد اليوم:

1747- ليوبولد الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.

1818- كارل ماركس، فيلسوف ألماني.

1846- هنريك سينكيفيتش، كاتب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1905.

من وفيات هذا اليوم:

1821- نابليون بونابرت، زعيم فرنسي.

2010- رئيس نيجيريا، عمر يارادوا.

أعياد ومناسبات:

عيد الشهداء في ألبانيا.

عيد التحرير في الدنمارك وهولندا وإثيوبيا.

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