المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف تسعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي وتحقق فيها إصابات مباشرة

بيروت-سانا

نفذت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم تسعة عمليات استهداف لمواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية وشمال فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.

وجاء في بيانات منفصلة للمقاومة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنيّة الآمنة، استهدف مقاومونا بالصواريخ الموجّهة دبابة للعدو الإسرائيلي في

حرش شتولا ودمروها وأوقعوا أفراد طاقمها بين قتيل ومصاب، كما استهدفوا تحرّكاً لجنود العدو حولها بقذائف المدفعيّة”.

واستهدف رجال المقاومة اللبنانية العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بصاروخي بركان والتجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وتمكنت المقاومة أيضاً من استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو أحدهما في مستوطنة مرغليوت والآخر تتموضع فيه قوة من الاستخبارات العسكرية ‏في مستوطنة المنارة ويحتوي على تجهيزات تجسسية فنية بالأسلحة المناسبة.‏

وأعلنت المقاومة استهدافها أيضاً موقع ‏الرمثا في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة ومقر ‏السرية الحدودية في ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخيّة.

كما نفذت المقاومة هجوماً بمسيرة انقضاضية على مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف، مستهدفة مكان ‏تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابت هدفها بدقة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس الاحتلال الإسرائيلي في مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 بقاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

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