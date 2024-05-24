البرلمان العربي يعقد اجتماعات لجانه العامة في القاهرة بمشاركة أعضاء من مجلس الشعب

القاهرة-سانا

عقد البرلمان العربي اجتماعات لجانه العامة اليوم في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة الأوضاع العربية والإقليمية الراهنة والتحديات التي تتعرض لها الدول العربية وذلك بمشاركة أعضاء من مجلس الشعب.

وقال وحيد الزعل عضو مجلس الشعب السوري في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة: إنه “تم خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بحث العديد من الموضوعات التي تمثل تضافر الجهود العربية لحل الأزمات الاقتصادية، حيث نسعى لتطوير العلاقات مع كل الدول العربية ليكون هناك بعد اقتصادي ينعكس على الوضع العربي والامة العربية بشكل عام”.

بدوره قال أحمد صالح إبراهيم عضو مجلس الشعب السوري في تصريح مماثل: “انطلقت اليوم جلسات الاجتماعات العامة وشاركت في اللجنة السياسية والأمن القومي، ولدينا مقترحات في الشأن العربي بشكل عام والسوري بشكل خاص، واتخذنا توصيات لطرحها في الجلسة العامة للبرلمان لاعتمادها في ورقة عمل”.

وفي تصريح مماثل قالت غادة إبراهيم عضو مجلس الشعب السوري: “شاركت في أعمال اللجنة الاجتماعية، حيث ناقشنا دراسة الإستراتيجية العربية للعمل التطوعي ودور البرلمانات في هذا المجال كذلك كيفية حماية القيم المجتمعية ومشروع قانون لمكافحة التنمر وأهم البنود التي تتعلق بلجنة الشؤون الاجتماعية فيما أقره الرؤساء العرب في القمة العربية مؤخراً”.

وقال شيخ جابر الخرفان عضو مجلس الشعب السوري في تصريح مماثل إن “الاجتماعات في البرلمان العربي لها دور كبير في تنسيق ما يهم الأمة العربية، وحلقة تواصل بين البرلمانات العربية والبرلمان العربي وكذلك مع البرلمانات الإقليمية والدولية للدفاع عن قضايانا العربية العادلة وخاصة القضية الفلسطينية، والحديث عن حرب الإبادة التي يقودها الكيان الصهيوني التي يجب إيقافها وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية”، لافتاً إلى تغير الرأي العام الغربي حالياً الذي له دور في فضح جرائم الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

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