تعاونيات تنموية بالسويداء تحتضن مشروعات صغيرة جماعية لتصنيع وتسويق المنتجات الغذائية

السويداء-سانا

تعمل 15 تعاونية موزعة في مختلف مناطق محافظة السويداء على تصنيع وبيع منتجات غذائية متنوعة ضمن تجربة تنموية للمشروعات الصغيرة الجماعية أطلقتها مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية قبل نحو أكثر من شهرين.

التعاونيات بحسب تصريح المدير التنفيذي لمؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية باسل نصر لمراسل سانا تقوم على مبدأ تجميع أصحاب المشروعات الفردية متناهية الصغر التي تم دعمهم من قبل المؤسسة بمنح تنموية قبل أكثر من عامين في مكان واحد مجهز للعمل في تصنيع وبيع المنتجات الغذائية وتسويقها.

ويعمل ضمن هذه التعاونيات كما ذكر نصر نحو 90 مستفيداً غالبيتهم من السيدات جرى تدريبهم للانطلاق بالعمل مع توفير فرص عمل أيضاً فيها للإشراف على الحسابات مع متابعة عملهم بشكل دوري والتحضير لإقامة دورة تدريبية خلال الأيام القادمة لتعريفهم بكيفية النهوض بأعمالهم وتطويرها بشكل أفضل.

وخلال لقاء مراسل سانا مع القائمين بالعمل في التعاونيات بينت هناء الصباغ من بلدة الكفر أن المشروع المشترك الذي يجمعها مع أربع سيدات ورجل هو لإنتاج الألبان والأجبان والمجففات والمأكولات الشعبية والتراثية وغيرها مبدية ارتياحها لتجربة التعاونية التي لاقت قبولاً لدى الناس، وأصبحوا يطلبون شراء منتجاتها.

ووجدت سميرة عواد من قرية سهوة البلاطة فرصتها بالعمل ضمن التعاونية التي تم إحداثها بالقرية، وخاصة أن النساء المشاركات معها يمتلكن خبرة بتصنيع الحلويات والمواد الغذائية المتنوعة بما فيها المؤونة المنزلية دون اقتصار تسويق ما يتم تصنيعه على القرية بل إلى خارج نطاقها مع التوجه مؤخراً للمشاركة في “سوق أيادي مبدعة الدائم للمشروعات الخيرة” التي تقيمه جمعية محبة ووفا بمدينة السويداء.

ووفقاً للسيدة خلود الحناوي فإن مشاركتها مع مجموعة سيدات بمدينة السويداء ضمن تعاونية لإنتاج العديد من المنتجات الغذائية يعد خطوة مهمة بالنسبة لها لتبادل الخبرات بين المشاركات فيها من ربات المنازل وتحقيق دخل مساعد لهن.

عمر الطويل

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