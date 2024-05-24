الشرطة البريطانية تعتقل طلاباً اعتصموا تأييداً للشعب الفلسطيني في جامعة أوكسفورد

لندن-سانا

اعتقلت الشرطة البريطانية العديد من الطلاب خلال اعتصام نفذوه في جامعة أوكسفورد يطالبون فيه بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن “منظمة عمل أكسفورد من أجل فلسطين” قولها: إن سلطات الجامعة استدعت الشرطة وبرفقتها الكلاب بعد أن بدأ الطلاب احتجاجهم أمام المكاتب الإدارية كما حدث في باقي جامعات بريطانيا والولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وأظهرت لقطات نشرتها المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاجرات بين عناصر شرطة وطلاب يجلسون على الطريق، ويمنعون سيارة كانت تقل معتقلين من السير.. وهتف المتظاهرون: “أطلقوا سراحهم”، فيما قال أحد المشاركين في الاعتصام: “لقد عاملتنا الشرطة بعنف شديد وعدوانية”.

وطالب المتظاهرون جامعتهم بسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع الكيان الإسرائيلي، حيث قالت “منظمة عمل أكسفورد من أجل فلسطين” في منشور على منصة إكس: “إن الإدارة تفضل اعتقال طلابها وإسكاتهم والاعتداء عليهم جسديا بدلا من مواجهة حقيقة أنها تسهم في تمكين وقوع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

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