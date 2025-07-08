ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جديدة

مدريد-سانا

اقترب ريال مدريد من إتمام صفقة جديدة، عبر التعاقد مع الفارو كاريراس لاعب بنفيكا البرتغالي.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن ريال مدريد حسم اتفاقه مع كاريراس، الذي يتطلع بقوة للانضمام إلى صفوف الريال، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبدأ ريال مدريد مفاوضاته مع بنفيكا قبل شهر تقريباً، لكن دون التوصل لاتفاق، حيث طلب النادي البرتغالي الحصول على 60 مليون يورو من أجل الموافقة على التخلي عن كاريراس، وهو أقل بكثير مما عرضه ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع 3 لاعبين خلال الصيف الجاري، هم دين هويسين وترينت ألكسندر أرنولد، وفرانكو ماستانتونو.