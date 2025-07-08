وزارة النقل تبحث واقع قطاع النقل المبرد في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، مع رئيس جمعية النقل المبرد في دمشق عبد الإله جمعة، وممثل الجمعية جمال القاضي، واقع قطاع النقل المبرد، والتحديات التي تواجه العاملين فيه، وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد الوزير بدر، خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية هذا القطاع في دعم التبادل التجاري وتأمين استمرارية سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب الشاحنات والسائقين، والتنسيق مع الجهات المختصة داخلياً وخارجياً لضمان انسيابية العمل وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وتناول الاجتماع سبل تسهيل عبور الشاحنات المبردة باتجاه دول الجوار والخليج، وتخفيف الأعباء المتعلقة بالرسوم والتأشيرات والإجراءات الإدارية.

من جهتهم دعا ممثلو الجمعية إلى تعزيز التواصل مع دول العبور لتسهيل منح التأشيرات، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتخفيف الأعباء عن العاملين في القطاع.

حضر الاجتماع مدير تنظيم نقل البضائع في الوزارة خالد كسحة، ومدير العلاقات العامة حسين عبد الله.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة النقل الرامية إلى دعم قطاع الشحن والنقل المبرد، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وحلقة وصل مهمة في التجارة البينية والإقليمية.