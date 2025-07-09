البحرين تعرب عن تضامنها مع سوريا جراء حرائق اللاذقية

المنامة-سانا

أعربت مملكة البحرين عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية جراء حرائق الغابات التي اجتاحت محافظة اللاذقية، متسببة بخسائر فادحة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين: نتعاطف ونتضامن مع سوريا الشقيقة، جراء حرائق الغابات التي اجتاحت اللاذقية شمال غرب البلاد، وتسببت في نزوح مئات العائلات، وخسائر فادحة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية.

وأكدت الوزارة أهمية تضافر الجهود الدولية في دعم الحكومة السورية والاستجابة الإنسانية الفعالة في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية والبيئية والتخفيف من أضرارها الإنسانية والمادية.

وتواجه فرق الدفاع المدني السوري صعوبات كبيرة لإخماد الحرائق التي اندلعت في ريف اللاذقية منذ الثالث من تموز الجاري، والتي أتت على 10 آلاف هكتار من الأحراج والأراضي الزراعية، وذلك بسبب وعورة التضاريس والرياح القوية ومخلفات الحرب في المنطقة.

وأرسلت تركيا والأردن ولبنان وقبرص فرق إطفاء ومروحيات للمساعدة في إخماد النيران، وتمت أمس السيطرة على الكثير من البؤر المشتعلة التي لا تزال تحتاج إلى التبريد بشكل كامل للحيلولة دون اشتعالها مجدداً.