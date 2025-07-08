المواطنة ضرورة إستراتيجية في ندوة حوارية بحلب

حلب-سانا

احتضنت دار الكتب الوطنية بحلب اليوم، ندوة حوارية تفاعلية أقامتها مديرية الثقافة في حلب تحت عنوان “المواطنة ضرورة إستراتيجية”.

وبين مدير دار الكتب محمد أمجد الحلاق في تصريح لمراسل سانا، أن الندوة عبارة عن فضاء عام عن المواطنة وعرض تجارب عملية يمكن الانطلاق منها؛ لتجسيد المواطنة بدءاً من أصغر حلقة اجتماعية وصولاً إلى المجتمع الأكبر، لتشكيل الهوية الوطنية الجامعة.

وتطرق المتحدثون في الندوة عبد السلام الراغب وعلي عيروض وعمار طاووز وبدر نشاب، إلى زوايا مختلفة عن المواطنة وتجسيدها بخطوات عملية، مشيرين إلى أن المواطنة في الإسلام تستند إلى مبادئ العدل والمساواة والتكافل واحترام حقوق جميع أفراده بغض النظر عن انتماءاتهم، حيث يشكل هذا المفهوم في سوريا، أساسًا لبناء الوحدة الوطنية، تعزّزه القيم الإسلامية الداعية إلى التعايش والتعاون من خلال تفعيل هذه الأسس، وترسيخ السلام الاجتماعي، ما يجعل المواطنة جسرًا للتعايش بدلاً من سبب للصراع.

وتحدث المشاركون عن المواطنة كضرورة إستراتيجية وحاجة إنسانية لسوريا، كونها تعزز الانتماء المشترك وتجمع أبناء الوطن رغم التنوع والاختلافات، مشيرين إلى أنها تعني تجاوز الصعوبات والتركيز على القيم المشتركة كالعدالة والتضامن لبناء مستقبل مستقر ومزدهر، فقوة الوطن تكمن في مشاركة مواطنيه الفاعلة، حيث يصبح كل فرد لبنة في مسيرة التغيير والبناء.