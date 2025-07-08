إطلاق حملة “بأيدينا نحييها” لترميم الجبال التي تعرضت للحرائق في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أعلن محافظ اللاذقية محمد عثمان إطلاق حملة “بأيدينا نحييها” لترميم الجبال التي تعرضت للحرائق في المحافظة، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية “جبارة”.

وقال عثمان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح: نعمل على مساعدة الأهالي الذين تضررت منازلهم وأراضيهم ومساعدتهم للعودة إلى ديارهم وسنكون سنداً للمتضررين فهم أهلنا والأرض أرضنا.

وزير الطوارئ أكد أن “إطلاق حملة “بأيدينا نحييها” دليل على أن الشعب السوري قادر على بناء بلده لصنع سوريا الجديدة وإعادة بناء المنطقة التي تضررت”، مضيفاً، أن “هذه الحملة ستكون مفيدة لدعم المزارعين بإعادة أراضيهم، ومسؤوليتنا جميعاً هي الحفاظ على هذه الجبال والغابات، ونشكر جميع من ساعد وساهم في عمليات إخماد الحريق”.

وقدم الصالح الشكر لـ “الحكومات التركية والأردنية واللبنانية وكذلك قبرص على إرسالهم فرق إطفاء ومروحيات لإخماد الحرائق”، منوهاً أن “الحكومة تعمل على وضع خطة كاملة لحماية الغابات وإعادة تأهيلها وعدم تعرضها للحرائق مرة أخرى”.

وأشار إلى وجود ” ثلاث غرف عمليات تتابع عمليات إطفاء الحرائق ولدينا خطة لفتح خطوط نار لتأمين مسارات آمنة أمام فرق الدفاع المدني لضبط الحرائق مستقبلاً”.

يتبع…