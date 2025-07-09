وزير الإعلام يلتقي مديرة الشؤون الدولية في لجنة حماية الصحفيين على هامش منتدى بون الدولي

بون-سانا

التقى وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى مديرة الشؤون الدولية في لجنة حماية الصحفيين (CPJ) غيبسي غيّين كايزر، وذلك على هامش مشاركته في منتدى بون الدولي للإعلام.

وبحث الجانبان آفاق التعاون في عدد من الملفات المتعلقة بحماية الصحفيين، واستعراض جهود الوزارة في تعزيز بيئة آمنة للعمل الإعلامي في سوريا وتوسيع الشراكات مع الجهات الدولية المعنية بحرية الصحافة.

وانطلقت يوم الإثنين الماضي في مدينة بون الألمانية أعمال منتدى بون الدولي للإعلام، بمشاركة وزير الإعلام إلى جانب ممثلين عن حكومات ومؤسسات إعلامية دولية، وصحفيين وخبراء من مختلف دول العالم.