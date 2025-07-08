إدارة حسياء الصناعية تناقش رفع كفاءة الإشراف الهندسي بالمدينة

حمص-سانا

تركز اجتماع مدير عام المدينة الصناعية بحسياء طلال زعيب، ونقيب المهندسين فرع حمص المهندس طارق الصوفي، وعدد من المعنيين، حول سبل رفع كفاءة الإشراف الهندسي، وتسهيل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمنشآت الصناعية في المدينة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز دور الإشراف في مختلف المراحل للمشاريع الإنشائية، من دراسة وتنفيذ وإشراف، بهدف تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز دور المهندسين في هذه المشاريع.

وشدد المشاركون على ضرورة تواجد المهندس المشرف في موقع المشروع، حيث جرى الاتفاق على افتتاح مكتب تابع للنقابة داخل المجمع الحكومي في المدينة، بهدف تسهيل التواصل بين النقابة والصناعيين، ومتابعة عمل المهندسين على أرض الواقع.

كما تناول الاجتماع دراسة إمكانية تخفيض رسوم أتعاب الدراسات الهندسية لدى النقابة، إلى جانب اقتراح تنظيم عقود إشراف هندسي مباشرة بين الصناعي والمهندس، تُصدّق من نقابة المهندسين، قبل تقديمها إلى إدارة المدينة الصناعية، بدلاً من الآلية السابقة القائمة على عقود المقيم (إشراف وتنفيذ).