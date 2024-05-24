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الحرارة إلى انخفاض والجو غائم جزئياً

2024-05-24

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها على المناطق الشمالية والغربية والجنوبية، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحياناً، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كيلومتراً في الساعة وتثير الغبار في المناطق الداخلية، بينما يكون البحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وغداً: تستمر درجات الحرارة بالانخفاض قليلا لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية، والجو غائم جزئي بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة، تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية، وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

 الجمعةالسبتالأحد
دمشق27 / 1527 / 1431/7
القنيطرة22 / 1322 / 1325 /16
درعا27 / 1628 / 1529 / 16
السويداء23 / 1122 / 1225 / 15
حمص26 / 1625 / 1626 / 15
حماة26 / 1826 / 1729 / 15
الحسكة33 / 1930 / 2031 / 19
اللاذقية23 / 2023 / 2023 / 20
طرطوس23 / 1823 / 1823 / 17
حلب27 / 1626 / 1728 / 17
إدلب26 / 1624 / 1627 / 16
دير الزور34 / 2031 / 2133 / 22
الرقة33 / 1930 / 1931 / 19

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