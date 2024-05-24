الدفاعات الروسية تدمر صواريخ أمريكية وطائرات وزوارق مسيرة جنوب غرب روسيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط وتدمير زوارق وصواريخ تكتيكية أمريكية وطائرات مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود وشبه جزيرة القرم جنوب غرب روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “أسقطت دفاعاتنا الجوية ثلاثة صواريخ اتاكمس تكتيكية أمريكية استهدفت القرم، ومسيرتين استهدفتا مقاطعة بيلغورود، كما دمرت ثلاثة زوارق مسيرة في البحر الأسود استهدفت شبه جزيرة القرم”.

وفي السياق نفسه أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع تصدت لمحاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة بوغارسكي، وتم تدمير الطائرة.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غرب روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما تتصدى الدفاعات الجوية الروسية لها وتسقط وتدمر معظمها.

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