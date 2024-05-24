رئيس حكومة جورجيا: مفوض أوروبي هددني بالقتل بسبب مشروع قانون العملاء الأجانب

تبليسي- سانا

كشف رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه أن مفوضاً أوروبياً هدده بمصير رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال مؤخراً في حال المضي في تنفيذ مشروع قانون “العملاء الأجانب”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن كوباخيدزه قوله في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الجورجية: “إن الشعب الجورجي اعتاد منذ فترة طويلة على التهديدات المختلفة، لكنه مع ذلك صدم بالتهديد الذي تعرض له خلال محادثة هاتفية مع أحد المفوضين الأوروبيين”، موضحاً أن “المفوض ذكر عدداً من الإجراءات التي يمكن للسياسيين الغربيين اتخاذها بعد التغلب على حق النقض ضد قانون العملاء الأجانب وقال لي صراحة.. انظر إلى ما حدث لفيتسو.. عليك أن تكون حذراً للغاية”.

وأضاف كوباخيدزه: “عندما يذكرون في سياق الابتزاز المتعلق بقانون العملاء الأجانب رئيس الوزراء السلوفاكي الذي تعرض للاعتداء قبل أيام قليلة والذي يخضع الآن للعلاج، فهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا وقد شعرت بأني مضطر لنشر هذه المعلومات لأغراض وقائية”.

وكان البرلمان الجورجي وافق في جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون “العملاء الأجانب” في الـ 14 من الشهر الجاري، والذي يهدف إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي الذي تحصل عليه.

وأثار اعتماد هذا القانون تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي، تضمنت التهديد بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.

واستخدمت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في الـ 18 من أيار الجاري، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.

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