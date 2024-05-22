22 أيار 2018 – فرنسا تختبر لأول مرة “التاكسي الطائر” لنقل المسافرين فوق نهر السين

دمشق-سانا
1927- مئتا ألف قتيل في زلزال تشينين بالصين.
1939- هتلر وموسوليني يوقعان اتفاق تحالف عسكري بين ألمانيا وإيطاليا عرف باسم الحلف الحديدي.
1972- توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الإستراتيجية.
1972- سيلان تتخذ دستوراً جديداً، وتغير اسم الدولة إلى سريلانكا.
1992- انضمام سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة.
2003- مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات المفروضة على العراق.
2012 – افتتاح برج طوكيو سكاي تري في العاصمة اليايانية، وهو أعلى برج في العالم، وثاني أعلى مبنى على وجه الأرض، بعد برج خليفة في الإمارات.
2014- تايلاند تشهد انقلاباً عسكرياً من قبل قائد القوات المسلحة الملكية، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سنة 2013.
2018 – فرنسا تختبر لأول مرة “التاكسي الطائر” لنقل المسافرين فوق نهر السين.
من مواليد هذا اليوم:
1856 – الأديب اللبناني، سليمان البستاني.
1859- آرثر كونان دويل، كاتب إنكليزي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.
1927- جورج أولاه، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1994.
من وفيات هذا اليوم:
337- قسطنطين الأول، إمبراطور روماني.
1885 – فيكتور هوجو، الكاتب الفرنسي صاحب رواية البؤساء.
1983- ألبير كلود، عالم بلجيكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.
1997- ألفرد هيرشي، عالم في علم الأحياء الدقيقة والوراثة، أمريكي حاصل
على جائزة نوبل في الطب عام 1969.
أعياد ومناسبات:
اليوم الوطني في اليمن.
اليوم العالمي للتنوع الأحيائي.