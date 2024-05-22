22 أيار 2018 – فرنسا تختبر لأول مرة “التاكسي الطائر” لنقل المسافرين فوق نهر السين

دمشق-سانا

1927- مئتا ألف قتيل في زلزال تشينين بالصين.

1939- هتلر وموسوليني يوقعان اتفاق تحالف عسكري بين ألمانيا وإيطاليا عرف باسم الحلف الحديدي.

1972- توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الإستراتيجية.

1972- سيلان تتخذ دستوراً جديداً، وتغير اسم الدولة إلى سريلانكا.

1992- انضمام سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة.

2003- مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات المفروضة على العراق.

2012 – افتتاح برج طوكيو سكاي ‌تري في العاصمة اليايانية، وهو أعلى برج في العالم، وثاني أعلى مبنى على وجه الأرض، بعد برج خليفة في الإمارات.

2014- تايلاند تشهد انقلاباً عسكرياً من قبل قائد القوات المسلحة الملكية، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سنة 2013.

2018 – فرنسا تختبر لأول مرة “التاكسي الطائر” لنقل المسافرين فوق نهر السين.

من مواليد هذا اليوم:

1856 – الأديب اللبناني، سليمان البستاني.

1859- آرثر كونان دويل، كاتب إنكليزي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.

1927- جورج أولاه، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1994.

من وفيات هذا اليوم:

337- قسطنطين الأول، إمبراطور روماني.

1885 – فيكتور هوجو، الكاتب الفرنسي صاحب رواية البؤساء.

1983- ألبير كلود، عالم بلجيكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.

1997- ألفرد هيرشي، عالم في علم الأحياء الدقيقة والوراثة، أمريكي حاصل

على جائزة نوبل في الطب عام 1969.

أعياد ومناسبات:

اليوم الوطني في اليمن.

اليوم العالمي للتنوع الأحيائي.