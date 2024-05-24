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منتخب سورية للمصارعة يرفع رصيده إلى 12 ميدالية ببطولة العرب للناشئين ولفئة تحت 23 عاماً

2024-05-24

عمان-سانا

رفع منتخب سورية للمصارعة رصيده في البطولة العربية لفئتي الناشئين وتحت 23 سنة المقامة في الأردن رصيده إلى 12 ميدالية بإحرازه 4 ميداليات جديدة في منافسات اليوم الثاني.

وفي التفاصيل حقق منتخبنا ضمن منافسات المصارعة الرومانية لفئة تحت 23 عاماً 4 ميداليات ذهبيتين عبر أسد الأسطة بوزن 60 كغ ومحمد العبيد بوزن 72 كغ وفضية حققها علي النشيواتي بوزن 130 كغ وبرونزية جاءت من خلال أحمد الأحمد بوزن 87 كغ.

وأحرز منتخبنا للمصارعة الحرة لفئة تحت 23 عاماً أمس ذهبيتين وفضيتين وأربع برونزيات.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 186 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخبات سورية، الأردن، السعودية، لبنان، العراق، مصر، فلسطين، الجزائر، تونس، المغرب وقطر.

محمد الرحيل

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