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المقداد ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي

2024-05-23

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تطورات الأوضاع في المنطقة بما في ذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في قطاع غزة.

 كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

كما ناقش الوزيران وبصورة معمقة الجوانب العملية لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك إقامة فعاليات مشتركة مكرسة للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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