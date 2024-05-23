أسعار النفط تتراجع لليوم الرابع على التوالي

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم بعد أن كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد النقدي إذا ظل التضخم مرتفعا، وهي خطوة قد تضر بالطلب على النفط.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 46 سنتاً بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 81.44 دولاراً للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 54 سنتاً أو0.7 بالمئة إلى 77.03 دولاراً.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة أمس.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الماضي للاحتياطي الاتحادي الصادر أمس أن استجابة المركزي الأمريكي للتضخم المرتفع ستتضمن الإبقاء على سياسته لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، ولكنه أشار أيضاً إلى مناقشة احتمال فرض زيادات أخرى.

وتأثرت السوق أيضاً بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 2.5 مليون برميل.

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