نتائج مخيبة تُنهي مشوار أنسيلمي مع بورتو

لشبونة- سانا

أعلن نادي بورتو البرتغالي رسمياً إقالة مدربه مارتن أنسيلمي عقب خروجه من دور المجموعات في كأس العالم للأندية بعد أداء باهت لم يحقق فيه الفريق أي انتصار، مكتفياً بنقطتين من تعادلين وخسارة ضمن المجموعة الأولى.

ويأتي هذا القرار في ظل تراكم النتائج السلبية حيث أنهى بورتو موسمه المحلي في المركز الثالث بالدوري البرتغالي، كما فشل في التقدّم في بطولة الدوري الأوروبي، ما دفع إدارة النادي إلى إنهاء التعاقد مع المدرب الأرجنتيني الذي تولّى المهمة منذ يناير الماضي.

وكانت آخر مباراة لأنسيلمي مع بورتو قد انتهت بتعادل مثير أمام الأهلي بنتيجة 4-4 لتكون بمثابة القشة التي عجّلت برحيله.