إخماد حريق اندلع في المركز التجاري بمدينة حماة

حماة-سانا

تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق ضخم اندلع في مجمع مركز حماة التجاري “السيتي سنتر” الواقع بالقرب من سوق الحدادين وسط مدينة حماة.

وأوضح مدير الدفاع المدني السوري في حماة محمد الشيخ قدور في تصريح لمراسل سانا أن النيران أتت على 7 سيارات كانت مركونة أمام مبنى المركز، بالإضافة إلى 7 محال تجارية في محيط الحريق، 2 منها بشكل كامل و5 بشكل جزئي، دون وقوع ضحايا أو إصابات بشرية، ولفت إلى أن شدة الحريق تسببت بوقوع حالات اختناق لدى بعض كوادر الإطفاء خلال أدائهم مهامهم في إخماد النيران.

وبين قدور أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق فور تبليغها، وباشرت عمليات إخماده مع محاولة تطويق النيران، للحيلولة دون امتدادها إلى الأبنية والمحال التجارية المجاورة في المنطقة التي تُعد من أكثر المناطق التجارية اكتظاظاً في مدينة حماة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بحماة أن سبب اندلاع الحريق يعود إلى احتراق صهريج وقود أثناء تعبئته خزانات الوقود في أعلى المبنى التجاري بسبب شرارة كهربائية.