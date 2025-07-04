الرياح والجفاف يؤججان حرائق الصيف في سوريا وتركيا واليونان

دمشق-سانا

في وقت تشهد دول المنطقة، من تركيا إلى سوريا واليونان، موجة حرائق واسعة مرتبطة بفصل الصيف والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، التي تغذيها رياح قوية وتتسبب في امتدادها إلى مساحات واسعة، تقوم فرق الدفاع المدني والإطفاء في سوريا ببذل جهود ضخمة لتطويق واحتواء هذه الحرائق، محاوِلةً إخمادها ومنع امتدادها، والسعي للحد من أضرارها، والحفاظ على حياة السكان.

ففي ريف اللاذقية، تبذل فرق الإطفاء منذ أيام جهوداً جبارة لإطفاء الحرائق، ورغم الصعوبات الكبيرة التي تواجههم من تضاريس صعبة، واشتداد للرياح، وبُعد موارد المياه، وعدم وجود خطوط فصل للنيران أو طرقات في الغابات، فقد تمكنت من إطفاء العشرات منها في عدة مناطق بريف اللاذقية، كما أخمدت تسعين بالمئة من الحرائق المندلعة في أحراج بلدة الريحانية بجبل التركمان وكنسبا وقنجرة والدغمشلية.

واليوم، أعلن الدفاع المدني السوري أن جهوداً كبيرةً تبذلها فرق الإطفاء، مع وصول فرق دعم إضافية لمواجهة عدد من الحرائق الحراجية المندلعة في غابات العطيرة، والريحانية، وشلف، وزنزف في جبال محافظة اللاذقية منذ مساء أمس، كما تواصل فرق الدفاع المدني حتى الآن، عملها لإخماد الحرائق في قرى وبلدات قسطل معاف، وكسب، والبسيط، وبيت القصير، وفرنلق، وزغرين، وجبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي. وتم إرسال تعزيزات فورية وفرق إضافية إلى مكان الحرائق، لإخمادها ومنع امتدادها.

بدورها، تواجه تركيا، لليوم الرابع على التوالي، حرائق الصيف التي تندلع في الغابات كما كل عام، حيث اندلعت حرائقُ متعددة في مناطق بحر إيجه شمال غرب تركيا، شملت مدنَ آيدن، وإزمير، وكوتاهيا، وسط جهود متواصلة لإخمادها براً وجواً.

وقامت هيئة إدارة الطوارئ التركية بإجلاء الآلاف من محافظة إزمير بسبب حرائق الغابات، فيما تتصدى فرق الإطفاء للنيران التي طالت غاباتٍ وبيوتاً ومناطق صناعية في ولايتي إزمير ومانيسا. وقال وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، في مؤتمر صحافي قبل يومين: “الوضع تحسن وبات أفضل بكثير مما كان عليه فيما يتعلق بالحرائق حول إزمير”، المطلة على بحر إيجة.

وبحسب إحصاءات حكومية تركية، فقد اندلع أكثر من 342 حريقاً في الغابات منذ الجمعة الماضي. وحذر يوماكلي من الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب الرياح القوية وغير المستقرة، واحتمال ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر.

واليوم، أعلن يوماكلي السيطرة على حرائق الغابات في منطقة تشيشمة بولاية إزمير جنوب غرب البلاد، وقال: إن الجهود متواصلة للسيطرة على الحرائق في منطقتي أودامش وبوجا في ولاية إزمير.

والأربعاء، اندلعت نيران في أراضٍ زراعية بمنطقة تشيشمة، قبل أن تمتد إلى مناطق غابات بفعل الرياح، بالتزامن مع حرائق شهدتها غابات في منطقتي أودامش وبوجا في الولاية ذاتها.

وتشهد تركيا، على مدار السنوات الماضية، موجة من الحرائق التي تجتاح الغابات بسبب تغيّر المناخ، حيث أصبح الصيف أكثر حرارة وجفافاً.

وفي اليونان، تواصل فرق الإطفاء منذ أيام جهودها لإخماد حرائق اندلعت في غابات وبساتين زيتون في جزيرة كريت اليونانية، وأجبرت الآلاف من السكان والسياح على مغادرة المنطقة.

وعمدت السلطات المحلية أمس إلى إجلاء سكان وسياح في جنوب شرق الجزيرة، وشملت عمليات الإخلاء الكثير من الفنادق، ونُقل السياح بأمان إلى صالة رياضية مغلقة تابعة لبلدية ييرابترا على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كريت، وأُجلي نحو 1500 شخص، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء، فاسيليوس فاثراكو يانيس، خلال مؤتمر صحفي: إن نحو 270 عنصر إطفاء، بالإضافة إلى 10 مروحيات وطائرات مسيّرة، يشاركون في مكافحة النيران قرب مدينة ييرابترا.

ولفت إلى أن الحريق نشط على جبهات مختلفة، والنيران تلتهم أحراجاً ومحاصيل، بسبب الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 9 على مقياس بوفور.