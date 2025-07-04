وزارة التربية والتعليم لـ سانا: انتهت الاستعدادات لانطلاق هذه الامتحانات، وهناك استنفار كامل لكل القائمين على العملية الامتحانية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
أردوغان: المرحلة التي وصلت إليها سوريا بارقة أمل للمنطقة
2025-07-04
وزير الخارجية السوري ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً قضايا ذات اهتمام مشترك
2025-07-04
محافظا دمشق وريفها يبحثان في الأردن مجالات التعاون المشترك
2025-07-04
تعاون إعلامي جديد بين دمشق والتحالف السوري الأمريكي
2025-07-03
شراكة سورية أوروبية لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد
2025-07-03
النرويج تخفف العقوبات على سوريا وتُبقي القيود على شخصيات بارزة بالنظام البائد
2025-07-03
وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان قضايا الشرق الأوسط هاتفياً
2025-07-03
محليات
إقامة صلاة الجمعة في مسجد قرية معركبة بحماة بعد انقطاع سنوات
2025-07-04
فرق الإطفاء تكافح الحريق في قسطل معاف باللاذقية… إخلاء عائلات وجهود لمنع وصوله للقرى
2025-07-04
وزير الطوارئ لـ سانا: حرائق قسطل معاف بريف اللاذقية تشتد وأرسلنا تعزيزات عاجلة
2025-07-04
إخماد حريق اندلع في المركز التجاري بمدينة حماة
2025-07-04
الدفاع المدني السوري: رغم الصعوبات فرق الإطفاء تكثف جهودها للسيطرة على حرائق غابات بريف اللاذقية
2025-07-04
اجتماع في وزارة التنمية الإدارية مع مديري التنمية في الجهات العامة لتسريع إعادة المفصولين تعسفياً
2025-07-04
كده يعقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اتحاد الكتاب العرب في سوريا
2025-07-04
رياضة
الفارس عدنان القصار: الفروسية تحتاج جهوداً مضاعفة ومدربين أكفياء
2025-07-04
الموسم الصيفي بنادي النضال الرياضي… إقبال لافت ومواهب واعدة
2025-07-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا لكرة السلة تحضيراً لنهائيات كأس آسيا
2025-07-03
انطلاق دورة مخاطر المنشطات وتغذية الرياضيين والإصابات
2025-07-03
نتائج مخيبة تُنهي مشوار أنسيلمي مع بورتو
2025-07-02
تشيلسي يتعاقد مع البرازيلي بيدرو
2025-07-02
الكرامة والوحدة وأهلي حلب وحطين إلى بلاي أوف الدوري الممتاز
2025-07-02
اقتصاد
اقتصاديون: رفع العقوبات الأمريكية بداية تحول اقتصادي في سوريا
2025-07-04
تنوع وتخفيضات… في “مهرجان النصر” التسويقي بالكسوة في ريف دمشق
2025-07-04
غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية آفاق التعاون
2025-07-04
المعرض التركي الأول للنسيج بدمشق يوفر خيارات واسعة للصناعيين السوريين
2025-07-04
انطلاق أعمال مجلس الأعمال السوري الكندي في دمشق
2025-07-03
غرام الذهب يرتفع 10 آلاف ليرة في السوق السورية
2025-07-03
شراكة سورية أوروبية لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد
2025-07-03
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
فرق الإطفاء تكافح الحريق في قسطل معاف باللاذقية… إخلاء عائلات وجهود لمنع وصوله للقرى
أردوغان: المرحلة التي وصلت إليها سوريا بارقة أمل للمنطقة
“سامز” تعقد مؤتمرها الطبي الدولي لأول مرة في سوريا
وزير الطوارئ لـ سانا: حرائق قسطل معاف بريف اللاذقية تشتد وأرسلنا تعزيزات عاجلة
وزير الخارجية السوري ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً قضايا ذات اهتمام مشترك
وزير الإعلام: الهوية البصرية الجديدة تشبه كل السوريين وتعبر عنهم
السكك الحديدية السورية تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية رغم التحديات
إخماد أكثر من 13 حريقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية بريف اللاذقية
شراكة سورية أوروبية لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد
قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تلقي القبض على المجرم عبد الرحمن دحروج
وزارة التربية والتعليم لـ سانا: انتهت الاستعدادات لانطلاق هذه الامتحانات، وهناك استنفار كامل لكل القائمين على العملية الامتحانية
2025-07-04
2025-07-04
SAMER
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وزارة التربية والتعليم لـ سانا: لا يوجد أي تأجيل لامتحانات شهادة التعليم الثانوي، وستكون في موعدها المحدد
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تصريح مدير الطوارىء في اللاذقية حول جهود إطفاء الحرائق في ريف المحافظة
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