الدفاع المدني السوري: رغم الصعوبات فرق الإطفاء تكثف جهودها للسيطرة على حرائق غابات بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أكد الدفاع المدني السوري أن جهوداً كبيرةً تبذلها فرق الإطفاء مع وصول فرق دعم إضافية اليوم لمواجهة عدد من الحرائق الحراجية المندلعة في غابات العطيرة والريحانية وشلف وزنزف في جبال محافظة اللاذقية منذ مساء أمس.

وأوضح مدير الدفاع المدني في الساحل السوري عبد الكافي كيال في تصريح لمراسلة سانا أن فرق الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على هذه الحرائق وإخمادها، بسبب وعورة تضاريس المنطقة، وعدم وجود خطوط فصل نيران أو طرقات في الغابات، إضافة إلى عدم توفر مصادر للتزود بالمياه، ووجود مخلفات حرب وألغام في منطقة العطيرة، والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ونشاط في سرعة الرياح ما يساعد في سرعة انتشار الحرائق.

وأشار كيال إلى أن فرق الإطفاء والفرق الداعمة تبذل جهوداً مكثفةً لوقف تمدد النيران، وفصل البؤر المشتعلة عن بعضها في محاولة لوقف تجدد اشتعالها.

وكان الدفاع المدني أخمد أمس الأول أكثر من 13 حريقاً في مناطق مختلفة بريف محافظة اللاذقية.