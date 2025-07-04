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كده يعقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اتحاد الكتاب العرب في سوريا

2025-07-04

دمشق-سانا

عقد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده اجتماعاً اليوم مع رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا الشاعر محمد طه العثمان، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، لبحث سبل تعزيز الدور الثقافي للاتحاد في المجتمع السوري.

وشدد المهندس كده خلال الاجتماع على أهمية ما يقوم به الاتحاد من جهود في نشر الوعي الثقافي، مشيراً إلى أنّ هذه المؤسسة تلعب دوراً محورياً في معركة الوعي التي تخوضها سوريا لمواجهة إرث النظام المجرم.

وناقش الحضور أبرز التحديات التي تواجه عمل الاتحاد، وخاصة ما يتعلق بنقص الدعم من الجهات الممولة، مؤكدين ضرورة تطوير آليات الاستثمار بما يخدم أهداف الاتحاد.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة اعتبار الاتحاد شريكاً وطنياً في النهوض بالواقع الثقافي، لإيصال الرسالة السورية إلى مختلف أنحاء العالم.

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